Archivio di Stato Caltanissetta: dall’1 al 30 giugno la mostra documentaria “La scelta degli italiani: il voto che fece la Repubblica. Il referendum del 2 giugno 1946”

In occasione dell’80° anniversario del Referendum istituzionale del 2 giugno 1946, l’Archivio di Stato di Caltanissetta presenta una mostra documentaria dedicata a uno dei momenti fondativi della storia contemporanea italiana. Il percorso espositivo ricostruisce il contesto politico, sociale e istituzionale in cui maturò la scelta tra Monarchia e Repubblica, offrendo uno sguardo articolato sulle dinamiche che accompagnarono il voto.

La mostra si sviluppa in quattro sezioni tematiche: la situazione politico-sociale nel periodo tra la fine del Secondo conflitto mondiale e i mesi immediatamente precedenti al referendum; la campagna elettorale, caratterizzata da un intenso confronto pubblico e da una forte mobilitazione politica; le problematiche legate all’ordine pubblico e allo scontro politico, talvolta molto aspro, che testimoniano le tensioni di quella fase di transizione; gli esiti elettorali, analizzati attraverso i dati del referendum e gli articoli dei quotidiani. Il materiale esposto, proveniente dal fondo Prefettura e dal fondo Questura di Caltanissetta, consente di osservare il referendum non solo come momento di cesura e cambio istituzionale del Paese, ma come un processo complesso, attraversato da conflitti, aspettative e trasformazioni profonde. Attraverso lo sguardo sui documenti originali, la mostra intende offrire al pubblico gli strumenti per comprendere la portata storica del referendum del 2 giugno 1946, evidenziando il ruolo della partecipazione politica e delle istituzioni nella costruzione della democrazia repubblicana. Orari di apertura: Lunedì, mercoledì e venerdì: 9.00-13.00 Martedì e giovedì: 9.00-17.00 Apertura straordinaria 2 giugno: 9.00-13.00