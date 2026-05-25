Alla chiusura dei seggi, fra i tre capoluoghi di provincia della Sicilia chiamati al voto, l’affluenza maggiore si registra a MESSINA con il 61,93%, il 6,37% in più rispetto alle scorse elezioni. Affluenza in calo invece ad Agrigento dove ha votato il 59,19% contro il 62,99% delle scorse elezioni (-3,80%). Lieve calo anche ad Enna dove l’affluenza è stata del 61,89%, l’1,01% in meno rispetto alle ultime amministrative
Comunali: a Messina affluenza al 61,93%, in calo Agrigento ed Enna
Lun, 25/05/2026 - 16:49
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