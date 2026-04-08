Tutela dei minori dal marketing cosmetico, Antoci solleva la questione in Europa

Bruxelles – Negli ultimi mesi si è diffuso in Italia e in diversi Stati membri un fenomeno sempre più preoccupante: la promozione, attraverso social media e piattaforme digitali, di prodotti skincare formulati per adulti e presentati come necessari anche per bambine e preadolescenti. Per questo l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea chiedendo un rafforzamento delle misure di tutela dei minori rispetto al marketing cosmetico aggressivo online. “Stiamo assistendo a una pressione commerciale sempre più invasiva che colpisce le bambine, inducendole a credere di aver bisogno di trattamenti pensati per adulti” dichiara Antoci. “Un fenomeno che non solo può comportare rischi dermatologici, ma che alimenta insicurezze e ansia legate a standard di bellezza costruiti artificialmente”. “Alla Commissione europea abbiamo chiesto quali iniziative intenda adottare per rafforzare la protezione dei minori da queste pratiche, anche attraverso linee guida armonizzate e strumenti più efficaci di controllo sulle piattaforme digitali” prosegue Antoci. “È necessario inoltre garantire una piena applicazione delle normative europee, a partire dal Digital Services Act e dalle disposizioni a tutela dei consumatori, nei confronti di chi amplifica contenuti commerciali rivolti ai più giovani”. “Proteggere i minori nello spazio digitale significa tutelare il loro benessere, la loro salute e il loro sviluppo. L’Europa deve agire con decisione per garantire un ambiente online più sicuro e responsabile” conclude Antoci.