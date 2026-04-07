Traffico di prodotti alimentari, sequestri all’aeroporto di Palermo

Nel corso dei controlli all’aeroporto internazionale “Falcone – Borsellino” di Palermo, i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e i finanzieri del Comando provinciale di Palermo, nei primi tre mesi dell’anno hanno sequestrato circa 470 chilogrammi di prodotti alimentari. Si tratta di carni, frutta e prodotti lattiero-caseari dei quali e’ vietata l’importazione e la cui immissione nel territorio dell’Unione europea avrebbe potuto rappresentare un importante rischio di introduzione di malattie infettive. Gli alimenti, mai dichiarati alla frontiera, sono stati rinvenuti talvolta anche in cattivo stato di conservazione, all’interno dei bagagli di passeggeri provenienti da tutto il mondo, principalmente da Paesi africani e asiatici in arrivo a Punta Raisi da diversi hub europei e nazionali. La normativa nazionale e comunitaria ammette l’introduzione nel territorio dell’Unione europea di tali tipologie di alimenti esclusivamente attraverso i posti di ispezione frontalieri, scortati da valida certificazione rilasciata dall’autorita’ sanitaria del Paese di produzione e solo se dichiarati e messi a disposizione della dogana per i successivi controlli. Tutti i prodotti sequestrati sono stati confiscati e successivamente distrutti. (AGI)