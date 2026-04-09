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Sotto il pavimento un bunker blindato con arsenale, la scoperta a Gioia Tauro

AdnKronos

Sotto il pavimento un bunker blindato con arsenale, la scoperta a Gioia Tauro

Gio, 09/04/2026 - 07:38

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(Adnkronos) – Un bunker in cemento armato nascosto sotto al pavimento di un casolare isolato, nelle campagne della Piana di Gioia Tauro. A portarlo alla luce sono stati i Carabinieri della Compagnia di Palmi, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio. Invisibile dall’esterno e dotato di un sistema di aerazione artigianale, custodiva un arsenale: armi da fuoco con matricola abrasa e ingenti quantitativi di munizioni di vario calibro. Un uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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