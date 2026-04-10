San Cataldo, l’arte come ponte di speranza: domani 11 aprile presentazione del volume “Spes22”

Domani, sabato 11 aprile alle ore 18:00, l’auditorium della Banca Toniolo di San Cataldo ospiterà un appuntamento culturale di grande valore, non solo per la comunità sancataldese ma per un pubblico più ampio: un’occasione in cui l’arte diventa ponte, dialogo e riflessione condivisa. Al centro dell’incontro c’è il tema della speranza, oggi più che mai messa alla prova da un presente incerto e fragile. Di fronte a inquietudini, paure e perdita di punti di riferimento, emerge la necessità di interrogarsi: è ancora possibile sperare? E quale ruolo può avere l’arte in questo percorso? A queste domande prova a rispondere il volume “Spes22 – La speranza nell’immaginario artistico, letterario, musicale sancataldese”, curato da Luigi Bontà, promosso e distribuito dalla casa editrice SimplyBook.

L’opera raccoglie i contributi di quasi cinquanta artisti locali – tra pittori, musicisti, scrittori e poeti – offrendo una pluralità di linguaggi e visioni sul tema della speranza. Il progetto si distingue per la sua ricchezza espressiva e per la capacità di unire generazioni ed esperienze diverse, dimostrando come l’arte non sia solo espressione estetica, ma anche strumento di conoscenza, provocazione e crescita collettiva. Durante l’incontro interverranno la giornalista Chiara Milazzo, il curatore e gli artisti coinvolti, accompagnati dagli intermezzi musicali del Coro Diapasong diretto dal Maestro Gabriele Ferrara. Un appuntamento da non perdere: domani San Cataldo si mette al centro con un momento di incontro vero, dove l’arte diventa voce di una comunità che si mette in dialogo con il presente. Un’occasione per dare spazio a energie, sensibilità e talenti che da questo territorio parlano lontano, costruendo legami e aprendo prospettive nuove, oltre ogni stereotipo.

In foto alcuni dei 48 artisti presenti in raccolta; tutti coloro che hanno pre-ordinato il volume, potranno ritirarlo domani, in occasione della prima presentazione pubblica.