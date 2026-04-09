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Mussomeli, definizione agevolata tributi locali approvata unanimità dal consiglio. Taglio del nastro ristrutturata aula consiliare.

Carmelo Barba

Mussomeli, definizione agevolata tributi locali approvata unanimità dal consiglio. Taglio del nastro ristrutturata aula consiliare.

Gio, 09/04/2026 - 11:15

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MUSSOMELI – Si è svolta, ieri pomeriggio,  8 aprile 2026, la riunione del consiglio comunale in seconda convocazione, presieduta da Gianluca Nigrelli, alla presenza di 11 consiglieri. Dopo l’esposizione degli argomenti da parte del sindaco Catania e l’intervento del consigliere Mancino, è stato approvato all’unanimità il regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali. La misura riguarda diverse imposte, tra cui IMU, TARI e COSAP. Prima dell’inizio della seduta, si è tenuta una cerimonia per il taglio del nastro e la benedizione della nuova aula consiliare, impartita da Padre Fabrizio, frate della Copiosa Redenzione. L’aula era stata intitolata a Francesca Sorce, compianta assistente sociale. Alla cerimonia erano presenti i familiari della Sorce, alcuni componenti dell’amministrazione Catania, diversi consiglieri comunali, il segretario generale Teresa Burgio, dipendenti comunali, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, don Salvatore Falzone, associazioni e cittadini. Il momento celebrativo è stato curato dal vicesindaco Seby Lo Conte, che ha donato al Comune un crocifisso e un quadro con il logo comunale, oggi visibili sulla parete frontale della nuova aula consiliare. La sala è stata inoltre arricchita da quadri che raccontano la storia e la cultura del territorio. I lavori di ristrutturazione hanno anche consentito l’abbattimento delle barriere architettoniche

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