Mussomeli, definizione agevolata tributi locali approvata unanimità dal consiglio. Taglio del nastro ristrutturata aula consiliare.

MUSSOMELI – Si è svolta, ieri pomeriggio, 8 aprile 2026, la riunione del consiglio comunale in seconda convocazione, presieduta da Gianluca Nigrelli, alla presenza di 11 consiglieri. Dopo l’esposizione degli argomenti da parte del sindaco Catania e l’intervento del consigliere Mancino, è stato approvato all’unanimità il regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali. La misura riguarda diverse imposte, tra cui IMU, TARI e COSAP. Prima dell’inizio della seduta, si è tenuta una cerimonia per il taglio del nastro e la benedizione della nuova aula consiliare, impartita da Padre Fabrizio, frate della Copiosa Redenzione. L’aula era stata intitolata a Francesca Sorce, compianta assistente sociale. Alla cerimonia erano presenti i familiari della Sorce, alcuni componenti dell’amministrazione Catania, diversi consiglieri comunali, il segretario generale Teresa Burgio, dipendenti comunali, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, don Salvatore Falzone, associazioni e cittadini. Il momento celebrativo è stato curato dal vicesindaco Seby Lo Conte, che ha donato al Comune un crocifisso e un quadro con il logo comunale, oggi visibili sulla parete frontale della nuova aula consiliare. La sala è stata inoltre arricchita da quadri che raccontano la storia e la cultura del territorio. I lavori di ristrutturazione hanno anche consentito l’abbattimento delle barriere architettoniche