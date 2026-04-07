Mussomeli, consiglio comunale alle 18,30 nell’Aula consiliare “Francesca Sorce”

MUSSOMELI – Consiglio comunale, oggi pomeriggio alle 18,30, nell’Aula consiliare “Francesca Sorce”, convocato dal Presidente del Consiglio Gianluca Nigrelli per discutere e deliberare su 2 punti all’ordine del giorno: !) Adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali. Approvazione del regolamento per l’applicazione della definizione; 2) Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n.9 del 10.02.2026 avente per oggetto: variazione al bilancio di previsione finanziario e al DUP 2025/2027, anno 2026, adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 42 c.4 e dell’art.175 c.4 del D.Lgs.n.267/2000.