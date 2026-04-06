“Farai la fine di Roberta Siragusa”, la procura di Termini Imerese chiede rinvio a giudizio per un 25enne: la vittima colpita con pietra, pugni e minacciata via social

La procura di Termini Imerese (Palermo) ha chiesto il rinvio a giudizio di un ragazzo di 25 anni, Daniele Luigi Fallica, accusato di stalking nei confronti di una giovane di 19 anni alla quale avrebbe provocato forti stati d’ansia e il timore di essere uccisa. La vittima è difesa dall’avvocato Loredana Mancino. Il giovane l’avrebbe minacciata dicendo che se fosse andata con altri ragazzi “avrebbe fatto la fine di Roberta Siragusa”, la donna di Caccamo vittima di femminicidio nel gennaio nel 2021. Il 27 ottobre del 2025 l’indagato avrebbe appiccato il fuoco a una casetta abbandonata sul lungomare di Ficarazzi e avrebbe puntato il coltello all’altezza dello stomaco della vittima e tenendola con una mano alla gola le avrebbe urlato di voler diventare come Pietro Morreale, condannato per il femminicidio di Roberta Siragusa. Più volte il ragazzo avrebbe aggredito la 19enne, colpendola alla testa con una pietra e con un pugno allo stomaco. Secondo le indagini, coordinate dal pm Danilo Angelini, usando diversi profili social falsi l’indagato l’avrebbe minacciata di continuo. I fatti si sarebbero verificati tra Caccamo e Ficarazzi da ottobre del 2024 a ottobre del 2025. (ANSA).