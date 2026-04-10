Auto rubata resta impantanata nel fango, 2 denunciati dai Carabinieri nel Palermitano

Le piogge degli ultimi giorni e un sentiero di campagna troppo fangoso hanno incastrato due uomini di Palermo, denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana. I militari, impegnati nei controlli straordinari per le festività pasquali, hanno notato un’auto sospetta ferma in una stradina isolata e difficilmente praticabile in Contrada Avanella. Avvicinandosi, hanno trovato i due intenti a liberare il mezzo, rimasto bloccato nel fango dopo le recenti precipitazioni. Per uscire dai guai, i due stavano usando un trattore guidato da un agricoltore del posto, intervenuto in buona fede per dare una mano. Il controllo immediato ha rivelato il perché di tanta fretta: l’auto era stata rubata la sera precedente a Palermo. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato nell’abitacolo e addosso ai due uomini anche quattro boccette di metadone senza alcuna giustificazione medica. L’auto è stata recuperata e già riconsegnata al legittimo proprietario, mentre per i due palermitani è scattata la denuncia per ricettazione e possesso di sostanze stupefacenti. (ITALPRESS)