Consiglio Notarile di Caltanissetta: Laura Candura è la nuova Presidente

Si è ufficialmente aperto un nuovo capitolo per il notariato nisseno. Nella giornata di martedì 31 marzo 2026, si è insediato il nuovo Consiglio Notarile di Caltanissetta, delineando la governance che guiderà la categoria nel prossimo mandato.

L’assemblea ha eletto alla carica di Presidente il notaio Laura Candura. Una nomina che segna un momento di continuità e, al contempo, di rinnovamento per il distretto, ponendo al vertice una figura di comprovata esperienza e sensibilità istituzionale.

Ad affiancare la Presidente Candura nel delicato compito di vigilanza e coordinamento della professione sul territorio, è stata definita una squadra che unisce volti storici e nuove energie: