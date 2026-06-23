Gela. Diga Cimia, l’assessore Franzone chiede il rinvio dello scarico delle acque

Gela. L’assessore allo Sviluppo Economico Filippo Franzone ha chiesto il rinvio dello scarico dell’acqua della diga Cimia di 30 giorni. Una richiesta avanzata all’assessorato regionale all’Energia. “In questi mesi – scrive Franzone – non è stato possibile utilizzare l’acqua della diga per irrigare a causa delle continue perdite delle condotte gestite dal Consorzio di Bonifica”.Gli agricoltori della Piana di Gela, nonostante le abbondanti piogge di quest’anno non hanno usufruito di nessun quantitativo d’acqua. “Siamo grati per l’intervento che dal primo luglio interesserà la pulizia delle valvole di fondo della diga Cimia che eviterà l’interramento, ma bisogna tenere conto delle famiglie che vivono di agricoltura”, conclude Franzone.Da qui la richiesta di spostare la data di scarico delle acque della diga Cimia di 30 giorni, compatibilmente con i lavori da effettuare nella diga Cimia.