Caltanissetta. L’Asp replica alla Cgil sulla costituzione delle commissioni di invalidi civili: “La nota della Cgil non rispecchia l’impegno dell’Azienda”

CALTANISSETTA. In merito alla nota del sindacato Cgil, pubblicata in data 18.06.2026 su Il Fatto Nisseno e ripresa il 22.06.2026 dal quotidiano La Sicilia, riguardante la presunta mancata risposta dell’ASP dopo due mesi sulla costituzione delle Commissioni Invalidi Civili nella provincia, l’Azienda Sanitaria ritiene doveroso fare chiarezza per una corretta informazione ai cittadini.

L’ASP di Caltanissetta precisa innanzitutto di aver già fornito formale riscontro a una precedente nota della Cgil tramite una comunicazione ufficiale datata 28.04.2026.

Al fine di ristabilire la realtà dei fatti e smentire ricostruzioni infondate, si specifica quanto segue.

Le Commissioni per gli Invalidi Civili della Provincia di Caltanissetta, istituite nel 2023, sono pienamente operative e hanno gestito in modo tempestivo tutte le visite richieste fino al mese di aprile 2026. A partire dal 1° marzo 2026, come previsto dal Decreto del Governo, l’Inps ha assunto la gestione diretta delle Commissioni Invalidi Civili. Successivamente, a metà maggio, l’Azienda è venuta a conoscenza (pur in assenza di una formale comunicazione) che i soggetti ultrasettantenni sarebbero rimasti di competenza delle Commissioni dell’ASP di Caltanissetta. Tali strutture sono rimaste sempre attive per definire le ultime pratiche pendenti e predisporre gli accertamenti, proprio in previsione del passaggio dell’utenza over 70.

Tuttavia, il caricamento da parte dell’Inps delle richieste relative agli utenti ultrasettantenni sul Portale dedicato all’ASP è avvenuto in modalità estremamente lenta. Questo ritardo ha impedito di raggiungere rapidamente il numero minimo di pratiche necessario per costituire le sedute e procedere con l’invio tempestivo delle date di invito.

Nonostante queste tempistiche esterne, i Segretari delle Commissioni Invalidi Civili, non appena accumulato un numero sufficiente di domande, hanno provveduto a programmare un fitto calendario di appuntamenti sul territorio per il mese di luglio.

I lavori si apriranno mercoledì 1° luglio 2026 con la seduta della Commissione di Gela. Successivamente, le attività si concentreranno nel Distretto di Caltanissetta: sabato 11 luglio avranno luogo le visite domiciliari a cura della 1° Commissione, mentre mercoledì 15 luglio si terrà la prima sessione ambulatoriale. Gli accertamenti nel capoluogo nisseno proseguiranno poi martedì 28 luglio con la convocazione della 2° Commissione. Per quanto riguarda invece il territorio di Mussomeli, la 4° Commissione sta costantemente monitorando il flusso delle richieste e si recherà in loco non appena si raggiungerà un numero di visite sufficiente a giustificare lo spostamento.

Alla luce di quanto esposto, la nota diffusa alla stampa dalla Cgil appare pretestuosa, demagogica e del tutto inopportuna, non rispecchiando l’effettivo e costante impegno dell’Azienda.

L’Ufficio del Coordinatore delle Commissioni Invalidi Civili dell’ASP di Caltanissetta, guidato dal Dr. Francesco Alù, rimane come sempre a completa disposizione per qualsiasi legittimo chiarimento.