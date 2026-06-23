Bompensiere. All’assessora Rosa Maria Anelli la medaglia d’oro della Fidas per le donazioni di sangue

BOMPENSIERE. In occasione della tradizionale Giornata del Donatore 2026 organizzata dalla Fidas, l’assessora Rosina Anelli è stata premiata per avere raggiunto l’importante traguardo della medaglia d’oro, riconoscimento che viene conferito agli associati che eseguono 35 donazioni di sangue. Lo ha reso noto con grande orgoglio e soddisfazione lo stesso sindaco Salvatore Virciglio.

Rosa Maria Anelli è assessore con deleghe a Personale – Spettacoli e Eventi – Consulte Comunali – Politiche Giovanili – Parità di Genere – Partecipazione Democratica.

Si è trattato di un traguardo semplicemente eccezionale per Rosina Anelli che, in tutti questi anni, s’è spesa lodevolmente sul fronte della donazione del sangue, distinguendosi per il suo grande impegno alla base del quale c’è l’importante principio in base al quale donare sangue è donare vita.