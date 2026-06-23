Montedoro. Ammesso il progetto per un nuovo Centro di raccolta rifiuti da 890 mila euro

MONTEDORO. Buone notizie per Montedoro: con il Decreto del Dirigente Generale n. 929 del 17 giugno 2026, l’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha approvato l’elenco delle operazioni ammissibili nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021-2027 – Azione 2.6.2.
Tra i progetti ammessi anche quello del Comune di Montedoro: “Realizzazione di un nuovo CCR presso il Comune di Montedoro”, per un contributo di € 890.000,00. Un passo avanti verso un servizio di raccolta differenziata più moderno ed efficiente per tutta la comunità.