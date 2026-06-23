Medi Care arriva a Gela, il 27 giugno all’Auditorium delle Mura Federiciane l’inizio del nuovo cammino

Medi Care arriva nella provincia nissena. Operativa da qualche settimana nel territorio della provincia di Caltanissetta, la cooperativa di servizi socio assistenziali -che ha sede principale a Ragusa e che da 40 anni porta la cura nelle case delle persone attraverso l’Assistenza Domiciliare Integrata- ha deciso di prendere forma e presenza anche a Gela, con una nuova sede operativa dedicata all’ADI dedicata a tutta la provincia di Caltanissetta.

“In una Gela e in una provincia attraversata da energie culturali, sociali e associative – afferma la presidente di Medi Care, Pinuccia Raniolo – l’apertura della nostra sede nissena significa essere presenti in un territorio che lavora per riconoscere valore alla propria comunità. E l’ADI è non solo un servizio, ma una forma concreta di prossimità”.

Sarà sabato 27 giugno, alle 10 del mattino, il momento in cui si certificherà questo ‘nuovo inizio’ nell’Auditorium delle Mura Federiciane al plesso scolastico Santa Maria di Gesù. Un evento che vuole scontornare l’inizio dell’attività di Medicare anche nel Nisseno dove “la cura troverà casa”, come afferma Nello Aprile, socio fondatore e coordinatore dei servizi socio-sanitari della cooperativa Medi Care.

Cooperativa sociale radicata in Sicilia dal 1986 per garantire il diritto alla salute e alle cure domiciliari, Medi Care è la risposta alle necessità sanitarie e socio-assistenziali grazie a un’équipe interdisciplinare di professionisti e a percorsi assistenziali in accordo con i medici di medicina generale e i pediatri, assistendo direttamente a domicilio. Passione e rispetto dei ritmi individuali sono i cardini di un lavoro che migliora la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie, attraverso professionalità, empatia e vicinanza.

La sede Medi Care della provincia di Caltanissetta è in via Ettore Romagnoli 103, a Gela -0933 1900727-

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