Pesca, approvata la graduatoria definitiva del bando per la sensibilizzazione al consumo dei prodotti ittici siciliani

Sono 47 i progetti dei Comuni ammessi al bando per la selezione di proposte per la sensibilizzazione al consumo di prodotti ittici siciliani pescati, allevati o trasformati. Il dipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana ha approvato la graduatoria definitiva delle istanze pervenute e ritenute finanziabili dall’apposita commissione di valutazione.

Lo stanziamento complessivo inziale di un milione di euro, a valere sui fondi del Programma nazionale Feampa 2021-2027, è sufficiente a sostenere solo le prime 34 istanze in graduatoria (per circa 991 mila euro).

«Di concerto con il direttore generale del dipartimento – annuncia l’assessore all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, Luca Sammartino – abbiamo deciso di reperire ulteriori risorse per 360 mila euro, così da incrementare la dotazione originaria del bando e finanziare tutti i 47 progetti ammessi».

Le iniziative finanziate sono finalizzate a sensibilizzare il grande pubblico al consumo consapevole dei prodotti ittici siciliani pescati, allevati o trasformati con metodi sostenibili, attraverso attività di comunicazione quali fiere, seminari, convegni, cooking show, percorsi di degustazione e iniziative didattiche.

La graduatoria definitiva è consultabile sul portale istituzionale della Regione a questo link.