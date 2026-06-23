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Pesca, approvata la graduatoria definitiva del bando per la sensibilizzazione al consumo dei prodotti ittici siciliani

Redazione

Pesca, approvata la graduatoria definitiva del bando per la sensibilizzazione al consumo dei prodotti ittici siciliani

Mar, 23/06/2026 - 15:58

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Sono 47 i progetti dei Comuni ammessi al bando per la selezione di proposte per la sensibilizzazione al consumo di prodotti ittici siciliani pescati, allevati o trasformati. Il dipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana ha approvato la graduatoria definitiva delle istanze pervenute e ritenute finanziabili dall’apposita commissione di valutazione.
Lo stanziamento complessivo inziale di un milione di euro, a valere sui fondi del Programma nazionale Feampa 2021-2027, è sufficiente a sostenere solo le prime 34 istanze in graduatoria (per circa 991 mila euro).

«Di concerto con il direttore generale del dipartimento – annuncia l’assessore all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, Luca Sammartino – abbiamo deciso di reperire ulteriori risorse per 360 mila euro, così da incrementare la dotazione originaria del bando e finanziare tutti i 47 progetti ammessi». 

Le iniziative finanziate sono finalizzate a sensibilizzare il grande pubblico al consumo consapevole dei prodotti ittici siciliani pescati, allevati o trasformati con metodi sostenibili, attraverso attività di comunicazione quali fiere, seminari, convegni, cooking show, percorsi di degustazione e iniziative didattiche.

La graduatoria definitiva è consultabile sul portale istituzionale della Regione a questo link

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