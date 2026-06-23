Salute

Lavoratori del Consorzio di Bonifica 5 di Gela, i sindacati: “Indignazione per il mancato pagamento degli stipendi”

Redazione 3

Lavoratori del Consorzio di Bonifica 5 di Gela, i sindacati: “Indignazione per il mancato pagamento degli stipendi”

Mar, 23/06/2026 - 10:09

Condividi su:

Attraverso una nota le organizzazioni ai Cisl, Flai Cgil e Filbi Uil intervengono sul mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori del Consorzio di Bonifica 5 di Gela. Di seguito il testo integrale della nota.

Esprimiamo profonda indignazione per il mancato pagamento degli stipendi alle lavoratrici e ai lavoratori del Consorzio di Bonifica 5 di Gela. A oggi non sono stati ancora corrisposti gli stipendi di maggio e giugno, né la quattordicesima mensilità. Una condizione inaccettabile che si ripete con una frequenza ormai intollerabile e che scarica sui lavoratori e sulle loro famiglie le conseguenze di ritardi, inefficienze e scelte amministrative di cui non hanno alcuna responsabilità. Mentre il costo della vita continua a crescere, lavoratrici e lavoratori vengono lasciati senza salario e senza certezze. C’è chi deve pagare mutui, affitti, bollette e sostenere le spese quotidiane della propria famiglia. A queste persone non si può chiedere di attendere ancora. È intollerabile che chi garantisce ogni giorno il funzionamento delle infrastrutture irrigue e la manutenzione del territorio debba continuamente lottare per ottenere ciò che gli spetta di diritto. I lavoratori non possono essere considerati un ammortizzatore delle inefficienze del sistema dei Consorzi di Bonifica. Chiediamo l’immediato pagamento delle somme dovute e la garanzia del pagamento degli stipendi in maniera puntuale nei prossimi mesi. Richiamiamo il Presidente della Regione Schifani e l’Assessore all’Agricoltura Sammartino, oltre ai vertici del sistema consortile, alle proprie responsabilità. Le lavoratrici e i lavoratori sono stanchi di sentir parlare ogni giorno di risultati economici straordinari della nostra regione. Gli spot elettorali non permettono loro di fare la spesa. Servono risposte immediate e soprattutto soluzioni definitive che mettano fine a una gestione caratterizzata da continue emergenze finanziarie e ritardi nei pagamenti. La misura è colma. Proclamiamo da subito lo stato di agitazione, e contestualmente chiediamo un incontro urgente al Commissario Straordinario e al Direttore Generale del Consorzio della Sicilia Occidentale, da tenersi a Gela alla presenza di lavoratrici e lavoratori. Se nelle prossime ore non arriveranno risposte concrete e atti conseguenti, metteremo in campo ogni iniziativa di mobilitazione utile, fino alla protesta permanente, per difendere la dignità dei lavoratori. Chi lavora ha diritto a essere pagato. Senza rinvii, senza elemosine, senza umiliazioni. FAI CISL F.to Giovanni Giarrizzo, FLAI CGIL F.to Giuseppe Randazzo, FILBI UIL F.to Giovanni D’Angelo.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta