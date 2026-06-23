Caltanissetta. Il talento di Marika Simone conquista l’Italia ed è pronto ad imporsi anche sulla scena internazionale

CALTANISSETTA. Nel panorama della danza sportiva italiana sta emergendo una giovane atleta capace di catalizzare l’attenzione di pubblico e giudici con una naturalezza che appartiene solo ai talenti più rari. Si tratta di Marika Simone, classe 2010, protagonista di un percorso sportivo che in pochi anni l’ha portata a imporsi come una delle promesse più luminose del Singolo Latin.

Marika balla fin da bambina, ma è soltanto da tre anni che ha intrapreso il percorso nel Singolo Latin, una scelta che ha trasformato la sua carriera. A credere profondamente in lei sono stati i suoi maestri, Debora Macaluso e Davide Fumagalli, che fin dall’inizio hanno insistito con la famiglia affinché comprendesse il valore del talento che avevano tra le mani. Una fiducia che oggi appare più che fondata.

Quando Marika entra in pista, accade qualcosa che non si può insegnare: magnetizza gli spettatori e i giudici. La sua bellezza scenica, unita a una forza estetica e tecnica fuori dal comune, crea un impatto immediato. Ogni sua performance è un equilibrio perfetto tra eleganza, intensità e controllo. Il 2026 è stato un anno cruciale. Marika ha partecipato alle gare Racking FIDA Italia a Napoli nella categoria Under 16, portando a casa numerosi risultati che hanno confermato la sua crescita costante.

I successi più importanti arrivano però nelle categorie Under 19:

Campionessa Italiana Under 19 Classe A

[Campionessa Italiana Under 19 Open Classe A

Queste vittorie rappresentano un passaggio storico: grazie ai risultati ottenuti, Marika compirà il salto dalla Classe A alla Classe Internazionale, aprendo ufficialmente le porte a un percorso competitivo di livello mondiale.

Il talento, la disciplina e la maturità artistica che Marika dimostra a soli sedici anni fanno pensare a una carriera destinata a crescere ancora. La sua presenza scenica, la musicalità e la capacità di emozionare la rendono un’atleta completa, moderna e già pronta per confrontarsi con il panorama internazionale.

Un ringraziamento speciale va ai suoi maestri, Debora Macaluso e Davide Fumagalli, figure fondamentali che hanno creduto in lei fin dal primo istante. Sono stati loro a riconoscere il potenziale di Marika, a sostenerla, a guidarla e a convincere la famiglia che quella bambina aveva qualcosa di raro. Oggi i risultati parlano da soli.