Salute

Vallelunga. Proseguono gli interventi di scerbamento e pulizia del centro abitato

Redazione 1

Vallelunga. Proseguono gli interventi di scerbamento e pulizia del centro abitato

Mar, 23/06/2026 - 22:59

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VALLELUNGA. Continuano gli interventi, come da programma, di scerbamento e pulizia del centro abitato che stanno interessando progressivamente tutto il territorio comunale con l’obiettivo di mantenere pulite e ordinate strade marciapiedi a aree pubbliche.

Come hanno spiegato il neo sindaco Rosa Izzo e l’assessore comunale Rosolino Gulino, si tratta di un’attività programmata che interessa gradualmente tutte le aree del territorio comunale, con l’obiettivo di rendere il paese sempre più curato e accogliente.

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