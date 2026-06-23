Vallelunga. Proseguono gli interventi di scerbamento e pulizia del centro abitato

VALLELUNGA. Continuano gli interventi, come da programma, di scerbamento e pulizia del centro abitato che stanno interessando progressivamente tutto il territorio comunale con l’obiettivo di mantenere pulite e ordinate strade marciapiedi a aree pubbliche.

Come hanno spiegato il neo sindaco Rosa Izzo e l’assessore comunale Rosolino Gulino, si tratta di un’attività programmata che interessa gradualmente tutte le aree del territorio comunale, con l’obiettivo di rendere il paese sempre più curato e accogliente.