Inchiesta gara d’appalto strada Mosella, perquisizioni e sequestri al Comune di Agrigento

I poliziotti della Squadra mobile di Agrigento hanno perquisito e sequestrato documenti all’ufficio tecnico di Palazzo dei Giganti nell’ambito di un’inchiesta, della Procura, su gare d’appalto. Complessivamente 15 gli indagati, 9 dei quali sono stati destinatari del provvedimento di perquisizione. Fra questi ultimi, anche due funzionari del Comune di Agrigento e imprenditori di Favara. Al centro dell’inchiesta la gara da 3,2 milioni per la manutenzione della strada Mosella, che collega le statali 640 e 115, lavori consegnati lo scorso marzo. L’esame dei faldoni sequestrati negli uffici di piazza Gallo servirà a ricostruire i rapporti tra burocrati e imprese coinvolte. (ANSA).