Caltanissetta. Avviso pubblico per la concessione in gestione del “Bocciodromo Angeli”: al bando possono partecipare associazioni e società sportive affiliate a Coni e Cip

CALTANISSETTA. L’Amministrazione comunale di Caltanissetta prosegue nel suo impegno di riqualificazione degli spazi pubblici e di valorizzazione del patrimonio sportivo locale.

È stato pubblicato un avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’affidamento in concessione della gestione e della manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo di quartiere, privo di rilevanza economica, denominato “Bocciodromo Angeli”.

Un’iniziativa che punta a promuovere innanzitutto il valore sociale dell’attività connessa, affinché possa essere valorizzato, insieme all’aspetto sportivo, anche quello inclusivo e di aggregazione della comunità nissena.

La struttura, di proprietà comunale e situata in via Angeli, è storicamente vocata all’esercizio del gioco delle bocce. La concessione avrà una durata di 5 anni, rinnovabili per ulteriori 5 previa valutazione positiva dell’operato da parte del Comune.

Il soggetto che assumerà la gestione dovrà occuparsi non solo dell’apertura e della custodia del bene, ma dovrà farsi promotore attivo della pratica sportiva sul territorio. Tra gli obiettivi principali figurano il pieno utilizzo dell’impianto, l’avviamento di iniziative per i giovani, per gli anziani e per le persone diversamente abili, garantendo uno spazio che sia prima di tutto un presidio di socializzazione e benessere psicofisico. Il gestore dovrà inoltre farsi carico degli interventi di manutenzione ordinaria necessari a superare alcune criticità della struttura, come il ripristino dell’illuminazione, la messa in sicurezza delle recinzioni e l’adeguamento dei servizi igienici.

“Il nostro intento è quello di restituire al quartiere Angeli e all’intera città un importante spazio ricreativo e di incontro – ha dichiarato l’assessore allo Sport Toti Petrantoni.

Come Amministrazione, però, ci premeva in particolare assicurare alla cittadinanza una gestione dell’area trasparente e adeguatamente strutturata. Con la stessa logica che abbiamo seguito, ad esempio, per l’affidamento del Mini Autodromo Nisseno, l’Avviso pubblico risponde all’esigenza di coinvolgere realtà sportive consolidate del territorio per garantire non solo un’appropriata continuità delle attività proposte, ma anche una gestione efficace e decorosa attraverso una corretta manutenzione dell’impianto, nonché mediante la programmazione degli interventi strutturali di cui necessita”.

Il bando si rivolge a società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate al CONI o al CIP (Comitato Italiano Paralimpico), federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI/CIP. I candidati dovranno presentare l’apposita istanza di partecipazione e un dettagliato Progetto di Gestione che includa un piano di utilizzo (con orari, attività previste e iniziative sociali), un piano di conduzione tecnica e un piano economico-finanziario volto a dimostrare la sostenibilità e l’assenza di scopo di lucro dell’operazione.

Le domande di partecipazione, corredate dalla documentazione richiesta (statuto, atto costitutivo e progetto), dovranno pervenire tassativamente entro martedì 7 luglio 2026 esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: ufficio.sport@pec.comune.caltanissetta.it

I soggetti interessati potranno inoltre richiedere un sopralluogo guidato presso la struttura entro il quinto giorno precedente la scadenza del bando, inviando una comunicazione allo stesso indirizzo PEC.