Vallelunga. Attivata la procedura di definizione agevolata dei tributi locali per il 2026

VALLELUNGA. Il Comune di Vallelunga Pratameno ha attivato la procedura di definizione agevolata (rottamazione) dei tributi locali per l’anno 2026. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosa Izzo.

I contribuenti hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione presentando l’apposita istanza entro e non oltre il 31 luglio 2026. E’ necessario compilare il modulo ufficiale per la definizione agevolata (Legge n. 199/2025) e inviarlo all’ente con una delle seguenti modalità: Email tramite l’indirizzo tributi@comune.vallelunga.cl.itPEC: comune.vallelunga.cl.it@pec.it.

Il modello ufficiale da compilare è scaricabile direttamente dal sito istituzionale nella sezione dedicata Avviso Istanza Definizione Agevolata. Per qualsiasi dubbio sulla propria posizione debitoria, importi e compilazione, è possibile contattare gli uffici comunali di riferimento: Telefono 0934810035.