Guardia di Finanza al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta: acquisiti atti sulla gestione di una partecipata

CALTANISSETTA – Accertamenti in corso al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, dove nella mattinata odierna i militari del GICO della Guardia di Finanza hanno eseguito un’attività di acquisizione documentale riguardante la gestione di una società partecipata dell’ente.

L’intervento si è concentrato negli uffici della presidenza del Libero Consorzio Comunale, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta. L’attività ha riguardato l’acquisizione di documentazione amministrativa e contabile ritenuta utile per le verifiche disposte dall’autorità giudiziaria.

Secondo le prime informazioni, gli approfondimenti investigativi sarebbero rivolti ad alcuni aspetti della gestione della partecipata, con particolare attenzione alle procedure di affidamento e all’utilizzo delle risorse pubbliche.

Al momento non sono stati resi noti i dettagli delle ipotesi investigative né risultano informazioni su eventuali provvedimenti nei confronti di amministratori, dirigenti o funzionari.

La documentazione acquisita sarà ora esaminata dagli inquirenti per verificare la correttezza delle procedure adottate e accertare l’eventuale esistenza di profili di rilevanza amministrativa o penale.

L’indagine si trova ancora in una fase preliminare e ulteriori elementi potrebbero emergere nel corso dei prossimi accertamenti.