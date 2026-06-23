Ragazza di 15 anni uccide i genitori e poi manda le foto del duplice omicidio ai suoi compagni di classe

Una ragazza olandese di 15 anni ha accoltellato a morte i suoi genitori e ferito gravemente il golden retriever di famiglia a Groningen. Come riportato dal tabloid inglese The Sun, l’adolescente in seguito avrebbe inviato le immagini della strage ai suoi compagni di classe. Poi è stata fermata e arrestata.

La giovane sarebbe stata arrestata dopo che i suoi genitori, Johan e Mathilda, entrambi di 53 anni, sono stati trovati senza vita in casa a Meerstad, nella provincia di Groningen. Come detto la 15enne avrebbe diffuso via WhatsApp le immagini dei cadaveri. Sempre secondo quanto riportato dal The Sun, durante l’aggressione sarebbe stato accoltellato anche il cane di famiglia, le cui condizioni però sembrerebbero essere non gravi. La polizia locale avrebbe esortato le persone a non diffondere le fotografie online e a denunciare alle forze dell’ordine.

La ragazza, a quanto pare, aveva difficoltà a definire la propria identità e spesso fingeva di essere un cane finendo per “gattonare e abbaiare con gli amici nei corridoi della scuola”, riportano alcune fonti locali. “Indossava una coda, le orecchie da cane e anche i guanti”, ha raccontato una compagna di classe. E ha aggiunto: “Si faceva chiamare cane e a volte ne imitava anche i versi”.

Secondo il De Telegraaf, i compagni di classe, da tempo, avevano notato un comportamento piuttosto “strano”. Alcun hanno detto che voleva essere chiamata “lui”, mentre, altri ancora, che si identificava come un cane. Inoltre, la giovane avrebbe saltato scuola per parecchio tempo. I vicini di casa hanno descritto la famiglia come affettuosa e gentile, ma raccontano di aver visto spesso la ragazza correre per strada a tarda notte o seduta in silenzio sul tetto. “È sempre stata strana e se e stava per conto suo,” ha spiegato una donna al giornale. (TGCom24)