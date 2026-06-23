Vallelunga. Visita di alunni e docenti della Scuola paritaria “Angeli Custodi” presso l’Aula consiliare del Comune

VALLELUNGA. I bambini della scuola dell’ infanzia paritaria “Angeli Custodi” sono venuti a visitare l’ Aula Consiliare. Si è trattato di un gesto simbolico parecchio significativo per rafforzare, sin dai primi anni scolastici, il senso civico e l’appartenenza alla comunità.

Un gesto che la neo Sindaco Rosa Izzo ha gradito in maniera particolare dal momento che ha sempre considerato l’educazione civica e gli esempi di cittadinanza attiva come fondamentali messaggi educativi e formativi da trasmettere alle future generazioni.