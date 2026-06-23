Passaggio di Campana al Rotary Club Valle del Salso: nuova presidente è Valentina Cucchiara

CALTANISSETTA. Passaggio di Campana e 30° Anniversario del Rotary Club Valle del Salso. S’è svolta la tradizionale cerimonia del Passaggio di Campana del Rotary Club Valle del Salso, uno dei momenti più significativi della vita associativa rotariana. Al termine dell’anno rotariano 2025/2026, il Presidente Salvatore Pasqualetto ha passato il testimone a Valentina Cucchiara, che guiderà il Club nell’anno rotariano 2026/2027.

L’evento ha assunto un significato ancora più speciale in quanto coincidente con le celebrazioni per il 30° anniversario della fondazione del Club, traguardo che testimonia tre decenni di impegno e servizio a favore delle comunità di Riesi, Sommatino, Mazzarino e Delia.

In un clima di grande partecipazione ed entusiasmo, è intervenuto il Governatore del Distretto Sicilia-Malta 2110, Sergio Malizia, che ha espresso parole di vivo apprezzamento per l’attività svolta dal Club nel corso dei suoi trent’anni di storia e per il contributo offerto allo sviluppo sociale e culturale del territorio. Particolarmente emozionante è stata la presenza della moglie e della figlia del compianto Antonio Mauri governatore del distretto 21-10 Sicilia Malta al tempo della fondazione delle Club nel 1996:

un momento carico di significato e commozione, reso ancora più intenso dalle sentite parole del Presidente uscente Salvatore Pasqualetto.

A condividere questa importante ricorrenza sono stati inoltre il PDG Valerio Cimino, i Prefetti Distrettuali Fausto Assennato e Marilia Turco, il Segretario distrettuale Michele Gruttadauria, il presidente della commissione distrettuale SOS Api Luigi Loggia, l’assistente del governatore Tiziana Amato, l’assistente del governatore Giacomo Ferrato, il vice coordinatore delle attività Scambio Giovani Vito Cocita, i Presidenti incoming dei Club dell’area nissena (Caltanissetta, Gela, Niscemi e Mussomeli) e numerosi soci del Rotary Club Valle del Salso.

Nel corso della cerimonia, la neo Presidente Valentina Cucchiara ha illustrato le linee guida del programma per il nuovo anno rotariano, confermando la continuità dei progetti già avviati e introducendo nuove iniziative in linea con gli indirizzi della Governatrice Lina Ricciardello.

È stata inoltre presentata la squadra che affiancherà la Presidente nel nuovo anno sociale:

Vice Presidente: Vito Cocita

Segretario: Giovanni Pace

Prefetto: Filippina Romano

Tesoriere: Alessandro Corsello

Consiglieri: Martino Di Gregorio, Salvatore Casanova, Gaetano La Rosa

Delegato Interact: Francesco Pace

Delegata Rotary Foundation: Adriana Quattrocchi

La cerimonia si è conclusa con il consueto scambio del collare tra il Presidente uscente e la Presidente entrante, seguito dal simbolico tocco di campana, gesto che segna l’inizio di un nuovo anno di servizio, amicizia e impegno rotariano, accompagnato dagli auguri di successo per il cammino che attende il Club sotto la nuova guida.