Devastante incendio nelle campagne di Villalba: in fumo oltre 300 ettari di grano. La solidarietà del sindaco di Marianopoli

VILLALBA. Un devastante incendio ha colpito nel pomeriggio le campagne di Villalba propagandosi da bordo strada, nei pressi della stazione ferroviaria di Villalba, investendo e distruggendo tutto quello che trovava innanzi.

Il sindaco di Marianopoli Salvatore Noto ha inteso esprimere tutta la propria solidarietà e vicinanza alla comunità della vicina Villalba e al suo amico sindaco Fabio Plumeri per il devastante incendio che ha colpito le campagne degli agricoltori della zona.

<Si parla di 300 ettari di grano andati in fumo – ha detto Salvatore Noto – il lavoro di un anno di tante aziende del nostro Vallone, di tante famiglie; le abbondanti piogge di quest’inverno hanno prodotto una vegetazione spontanea sproporzionata e se ognuno non lavora facendo la propria parte sono seriamente preoccupato per la tenuta del nostro territorio, della nostro flora e fauna e dei nostri prodotti agricoli>.

Secondo il sindaco di Marianopoli: <Anas, Ferrovie dello stato, liberi consorzi e poi anche i privati sono chiamati a proteggere le nostre terre, ognuno per la propria competenza; la campagna antincendio iniziava il 15 maggio ma sono pochi quelli che hanno ottemperato a fare azioni di scerbamento e pulizia preventiva. Sono seriamente preoccupato. Nel mio Comune ho provveduto a decespugliare tutte le aree di proprietà comunale, invito tutti a compiere il proprio dovere”.