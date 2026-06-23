Villalba. La vicinanza del sindaco Plumeri agli agricoltori dopo l’incendio che ha distrutto i loro raccolti

VILLALBA. A proposito del devstante incendio che oggi pomeriggio ha distrutto raccolti di grano nelle campagne di Villalba, interviene il sindaco Fabio Plumeri.

“L’ agricoltura, per il nostro entroterra, non è solo una risorsa economica, ma l’anima stessa della nostra identità. Desidero esprimere la mia più profonda costernazione per il gravissimo incendio che ha colpito il nostro territorio, devastando decine di ettari di campagne, alberi secolari e coltivazioni di grano ormai prossime alla mietitura ferendo profondamente tutta la nostra comunità”.

Il sindaco ha poi dichiarato: “Conosco personalmente il dolore e la frustrazione che si provano nel vedere andare in fumo, in pochi istanti, mesi di sacrifici e duro lavoro. Voglio esprimere la mia totale vicinanza e solidarietà alle famiglie, agli agricoltori e alle aziende colpite. Come amministratori, rinnoviamo il nostro massimo impegno per prevenire simili disastri e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla piaga dei roghi dolosi, gesti criminali da condannare con fermezza”.