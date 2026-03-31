Centro Storico, sinergia tra Comune e Ordine degli Architetti per l’avvio di progetti di rigenerazione urbana

CALTANISSETTA. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per il rilancio del Centro Storico di Caltanissetta. Lo scorso 25 marzo, a Palazzo del Carmine, si è tenuto un primo e proficuo incontro operativo tra l’Amministrazione e i rappresentanti della “Commissione Spazio Giovani” dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Caltanissetta.

Al tavolo tecnico hanno preso parte il Sindaco Walter Tesauro, l’Assessore al Patrimonio ed Attività Produttive Guido Del Popolo e l’Assessore all’Identità Nissena e Crescita Territoriale Pier Paolo Olivo. Per l’Ordine professionale erano presenti la Presidente Arch. Rosa Galiano, referente della Commissione, insieme ad alcuni componenti: Arch. Eros Di Prima, Arch. Andrea Giannone e Arch. Vincenzo Palumbo.

Il confronto si è focalizzato sulla visione strategica tesa alla rigenerazione del centro storico, ponendo l’accento sul coinvolgimento attivo dei giovani professionisti nei processi di trasformazione urbana. Durante la discussione è emersa la volontà comune di valorizzare le preesistenze storico-architettoniche e culturali del nucleo antico, integrandole in un progetto organico e condiviso.

Un punto cardine del piano di rilancio è stato individuato nella presenza dell’Università nel centro storico, considerata il motore strategico e il fulcro da cui avviare concretamente il processo di rigenerazione.

“Questo incontro segna l’inizio di un percorso di collaborazione a beneficio del futuro della città di Caltanissetta” ha dichiarato il Sindaco Walter Tesauro. “Crediamo fermamente che la rigenerazione urbana non possa prescindere dall’apporto creativo e dalla visione delle nuove generazioni.

La sinergia con l’Ordine degli Architetti ci permetterà di trasformare le potenzialità del nostro patrimonio storico in opportunità concrete di crescita, partendo proprio dal consolidamento del polo universitario come cuore pulsante della cittadinanza attiva”.

L’incontro ha sancito una significativa convergenza di intenti tra il Comune di Caltanissetta e l’Ordine professionale, con l’obiettivo di strutturare un percorso operativo costante. Le parti, infatti, hanno concordato una calendarizzazione di incontri finalizzati a tradurre le proposte emerse in azioni progettuali concrete e sostenibili.

“Sono felice di aver promosso l’incontro tra la Commissione Spazio Giovani dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Caltanissetta e l’Amministrazione Comunale – ha dichiarato la Presidente Arch. Rosa Galiano.

Per noi, come Ordine, questo è un passo avanti importante. Stiamo lavorando per avvicinare i giovani al territorio, giovani architetti che hanno studiato fuori e all’estero e ora vogliono rientrare e contribuire con le loro idee e la loro visione innovativa.

È fondamentale che questi giovani professionisti trovino un ambiente accogliente e aperto alle loro proposte, per poter realizzare progetti che valorizzino il nostro territorio. Sono felice di aver potuto contribuire a questo incontro e di vedere che i nostri giovani architetti si siano sentiti ascoltati e valorizzati. Questo è solo l’inizio di un percorso che ci porterà a costruire un futuro migliore per la nostra città e per la nostra professione”.