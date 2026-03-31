Caltanissetta. All’Asp va avanti il potenziamento dell’organico con nuove immissioni in ruolo e incarichi per garantire servizi sanitari

CALTANISSETTA. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta comunica i conferimenti deliberati nel corso dell’ultima settimana, volti al potenziamento dei servizi assistenziali e alla stabilizzazione del personale sanitario. L’azione amministrativa si è concentrata sulla copertura di posti vacanti in settori chiave, dall’emergenza-urgenza alla medicina specialistica, passando per il consolidamento dell’area veterinaria.

In linea con le procedure di stabilizzazione del personale precario (ai sensi della L. 234/2021), l’ASP ha deliberato l’immissione in ruolo a tempo indeterminato di due dirigenti veterinari:• Dott. Calogero Lo Presti• Dott. Salvatore MarottaLa procedura si è conclusa senza necessità di graduatoria, dato il pareggio tra posti disponibili e candidati aventi diritto con requisiti maturati al 31/12/2024.

Per far fronte alle necessità dei presidi ospedalieri e garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), sono state deliberate le seguenti assunzioni a tempo indeterminato: Medicina d’Emergenza-Urgenza: Assunzione di 6 dirigenti medici attinti dalla graduatoria degli specializzati. I nuovi medici in servizio saranno: la Dott.ssa Roberta Leonardi, il Dott. Salvatore Lombardo, la Dott.ssa Giuseppa Vincenza Polara, la Dott.ssa Arianna Ambra Dèsirèe Russo, la Dott.ssa Lucrezia Nanfaro e la Dott.ssa Concetta Di Martino.

Oculistica: Assunzione del Dott. Giuseppe Napolitano (1° classificato in graduatoria) presso l’Ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela. Medicina legale e del Territorio. Per contrastare la carenza di medici legali e accelerare l’abbattimento delle liste d’attesa, è stato conferito un incarico libero-professionale al Dott. Antonino Mammola. Il professionista opererà presso il Distretto di Mussomeli per 25 ore settimanali.

Sul fronte della specialistica ambulatoriale e dei servizi territoriali: Endocrinologia: Dal 1° aprile 2026, la Dott.ssa Simona Nicolosi assumerà l’incarico a tempo indeterminato come Specialista Ambulatoriale presso il Poliambulatorio di Niscemi. Fisioterapia: Conferiti due incarichi, uno a tempo determinato (fino al 31/12/2026) al Dott. Salvatore Azzolina presso il P.O. di Niscemi e un incarico di sostituzione presso il P.O. di Mussomeli in favore del Dott. Carmelo Russello.