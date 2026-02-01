Serie A, oggi Cremonese-Inter – Diretta

(Adnkronos) –

Inter torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 1 febbraio, i nerazzurri affrontano la Cremonese – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 23esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria contro il Borussia Dortmund in Champions League, che è valsa la qualificazione ai playoff, mentre in campionato aveva battuto il Pisa 6-2 a San Siro. Quella di Nicola invece ha perso contro il Sassuolo nell'ultimo turno. Nel prossimo turno di Serie A, l'Inter affronterà la trasferta contro il Sassuolo, la Cremonese invece sarà di scena a Bergamo per sfidare l'Atalanta.

