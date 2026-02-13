Caltanissetta, otto alloggi Iacp da assegnare in locazione alla Provvidenza: c’è il bando del Comune

Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato il bando per l’assegnazione in locazione di 8 alloggi di edilizia residenziale sociale realizzati dall’Iacp nella via Mazzini, quartiere Provvidenza, con il finanziamento dell’Unione Europea. Si tratta di una ripetizione del bando che è già stato pubblicato per l’assegnazione di 9 alloggi delle due palazzine, ma soltanto un alloggio fu assegnato mentre gli altri 8 rimasero vuoti per mancanza di richiedenti e ora viene effettuato un nuovo tentativo. Gli alloggi sono destinati a nuclei familiari e giovani coppie a basso reddito ma anche ad anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate e ad immigrati regolari pure a basso reddito. Possono partecipare al nuovo bando coloro che hanno un reddito imponibile per l’anno 2024 che, sommato al reddito complessivo del proprio nucleo familiare, non sia inferiore a 17.642,15 euro e non superiore a 50.406,18 euro. Gli alloggi da assegnare sono di piccole dimensioni. Sono mini-alloggi uno dei quali è al piano terra, ha una superficie di 35,37 metri quadrati con una camera da letto singola, cucina-soggiorno e bagno. Il canone mensile è di 79,30 euro. Altri due alloggi sono al primo e al secondo piano e sono composti da una camera da letto matrimoniale, cucina soggiorno e bagno e sono destinati a giovani coppie che intendono contrarre o hanno già contratto matrimonio nei precedenti 3 anni. Hanno una superficie di 37,45 metri quadrati e il canone di affitto mensile di 84 euro per il primo piano e 87 euro per il secondo piano. Gli altri 5 alloggi sono 2 al primo piano, 2 al secondo piano e 1 al terzo piano. Sono composti da un camera da letto matrimoniale, una camera da letto singola, cucinasoggiorno e bagno con una superficie di 67,95 metri quadrati con canone di affitto mensile compreso tra 110,50 e 153,30 euro. Le domande debbono essere compilate su moduli distribuiti dal Comune e dell’Iacp.