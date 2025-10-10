Sicurezza online: Federconsumatori Sicilia lancia il podcast Digitalmentis

Sarà disponibile a partire da martedì 14 ottobre alle 19:00 la prima puntata di Digitalmentis, il podcast di Federconsumatori Sicilia dedicato alla vita digitale e alla sicurezza online, realizzato all’interno dell’omonimo progetto finanziato dalla Regione Siciliana con fondi MIMIT, che vede Federconsumatori capofila e AIACE e UGCONS come associazioni partner.

Il podcast Digitalmentis è composto da 7 puntate, che usciranno ogni martedì, ed è realizzato completamente da Federconsumatori Sicilia anche tramite strumenti AI.

“Con questo podcast – afferma il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – non solo vogliamo diffondere informazioni aggiornate e accurate sui rischi derivanti dagli strumenti digitali, ma vogliamo anche metterne in luce i possibili vantaggi. Per questo motivo abbiamo scelto di dedicare la prima puntata a IT-Wallet, il sistema di identità digitale nazionale, e abbiamo usato l’AI in modo positivo e creativo. La tecnologia è qualcosa di cui oggi non possiamo fare a meno – conclude La Rosa – ma bisogna conoscerla per prenderne il meglio senza rischiare”.

Le successive puntate del podcast Digitalmentis daranno informazioni pratiche su cosa fare in caso di furto dello smartphone, come comprare online senza rischiare nulla, cosa sono i malware e come evitarli e tanti altri argomenti sulla sicurezza online. Il tutto è spiegato in modo semplice e alla portata di tutti, anche dei non esperti.

Il podcast Digitalmentis sarà disponibile sul profilo Spotify e YouTube di Federconsumatori Sicilia e verrà condiviso anche su Facebook.