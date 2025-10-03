Il viaggio di speranza di Joyce: dal Burundi a Palermo per un intervento neurochirurgico

Oggi è un giorno speciale: Joyce, giovane ragazza burundese di 21 anni, parte dal suo Paese per raggiungere Palermo, dove sarà accolta presso l’Ospedale Civico per un delicato intervento neurochirurgico e, successivamente, per un percorso di radioterapia.

Nel suo Burundi, cure così complesse non sarebbero state possibili. Per questo, come Associazione Onlus “Aiutiamo il Burundi”, nonostante le difficoltà burocratiche, siamo riusciti a garantire l’arrivo in Italia della ragazza, scrive l’Associazione in una nota, affinché possa finalmente accedere alle cure di cui ha bisogno, convinti che una vita salvata equivalga a una dura battaglia vinta. Il nostro ringraziamento, si legge nella nota, va all’ospedale Civico di Palermo, al suo Direttore e all’intera equipe medica, per la professionalità, la dedizione e il cuore con cui accoglieranno Joyce. Un grazie speciale va anche all’Assessore Regionale alla Sanità della Sicilia, il cui sostegno ha reso possibile questo percorso di speranza. Joyce affronta questo viaggio con fede, speranza e gratitudine. Noi la accompagniamo con il cuore, certi che, grazie all’unione delle energie e alla voglia di aiutare il prossimo, la sua malattia diventerà presto solo un lontano ricordo. Oggi non parte solo Joyce: parte con lei un messaggio di amore, fraternità e speranza per un futuro migliore.