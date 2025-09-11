Caltanissetta. La nissena Elisa Iannello tra i protagonisti del nuovo calendario Federkombat Sicilia 2025‑2026

Durante la riunione del Comitato Regionale Federkombat Sicilia, svoltasi domenica 7 settembre a Catania (con partecipazione sia in presenza che da remoto), è stato ufficialmente approvato il calendario 2025‑2026. Una stagione che punta con decisione su sport, formazione, valorizzazione dei giovani talenti e competizioni di alto livello.

Tra i protagonisti di questa nuova programmazione figura anche Elisa Iannello, originaria di Caltanissetta, Vicepresidente dell’A.S.D. Dragon Academy Group e Consigliere in quota Atleti all’interno del Comitato Regionale. La sua presenza attiva nel processo decisionale rappresenta un importante segnale di partecipazione e rappresentanza per il territorio nisseno.

Punti salienti del calendario approvato:

Due fasi del Campionato Regionale Tatami, valide per la qualificazione al Criterium Nazionale – una delle quali si svolgerà a Caltanissetta;

Tre gare regionali Ring per le discipline di Kickboxing e Muay Thai;

Tornei regionali e interregionali finalizzati alla crescita tecnica e alla preparazione agonistica;

Un’attenzione speciale alle categorie giovanili, con eventi dedicati ai più piccoli per avvicinarli allo sport in modo strutturato e formativo;

Il Comitato sarà inoltre protagonista di un importante percorso formativo, che prevede l’attivazione di corsi per tecnici di primo livello e corsi per ufficiali di gara, con l’obiettivo di garantire non solo la preparazione degli atleti, ma anche una crescita qualitativa e professionale del personale tecnico e arbitrale.

La nuova annata si apre con entusiasmo, spinta dagli eccellenti risultati della passata stagione: oltre 50 società affiliate, quasi 600 atleti partecipanti ai campionati regionali, una medaglia d’oro al Trofeo CONI e numerose qualificazioni in nazionale per atleti siciliani nelle categorie senior, junior e cadetti. Un segnale forte che conferma la crescita costante del movimento regionale e il valore delle progettualità messe in campo.