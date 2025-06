Sommatino. In occasione di ‘’Sport Village – Uniti in Movimento” del 7 e 8 giugno, ecco le disposizioni del traffico

SOMMATINO. Il sindaco Salvatore Letizia ha reso noto alla cittadinanza che in occasione dell’evento ‘’Sport Village – Uniti in Movimento”, che si terrà sabato 7 e domenica 8, in alcune strade del paese sarà istituito il divieto temporaneo di transito e di sosta veicolare al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività.

Le strade interessate dalla chiusura sono:

⁃ Via Tarantelli nelle giornate 7 e 8 giugno dalle ore 9.00 alle ore 22.00;

⁃ Viale Berlinguer incrocio con Via Savatteri, Viale dei Minatori fino all’incrocio con la SP 135 ( bivio Campo Sportivo), incrocio Via F. Parri- Via Lenin e Via Salvo D’Acquisto giorno 8 giugno dalle ore 15.00 sino alla conclusione della ‘’ Prima Stra- Sommatino’’ di 8 Km e della seconda camminata non agonistica di 4 Km.