Sommatino. Il 7 e l’8 giugno al Parco urbano Falcone – Borsellino torna “Uniti in Movimento”

SOMMATINO. Torna il 7 e l’8 giugno il grande evento “Uniti in Movimento”: due giornate di sport, spettacolo e beneficenza presso il Parco Urbano Falcone e Borsellino.

Nella giornata di domenica 8 è prevista all’interno della manifestazione la STRA SOMMATINO, la corsa di beneficenza e agonistica che si colloca come 5* tappa del circuito Gran Prix Enna Caltanissetta.

Un evento per sportivi e non, per trascorrere due giornate all’insegna dello sport, della solidarietà e del divertimento. Un’occasione imperdibile per stare insieme e fare del bene.