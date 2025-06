Santa Caterina. Firmata convenzione tra Comune e cooperativa Arcobaleno per il benessere dei bambini

SANTA CATERINA. E’ stata firmata la convenzione tra il Comune, nella persona dalla dott.ssa Rosa Aleo, e il presidente della Cooperativa Arcobaleno, Salvatore Tornabene, per la gestione del nuovo Servizio Spazio Giochi destinato ai minori dai 18 ai 36 mesi.

La convenzione prevede l’affidamento alla Cooperativa Arcobaleno del servizio, che sarà svolto nei locali dell’ex Ufficio Collocamento di Santa Caterina in Viale Trieste. La Cooperativa Arcobaleno si impegna a fornire un servizio di alta qualità, garantendo la sicurezza e il benessere dei bambini, e a lavorare in stretta collaborazione con il Comune al fine di mettere a punto per l’anno educativo 2025/2026 un progetto denominato “Spazio gioco” della durata di 12 mesi rivolto ai bambini residenti nel Comune di S. Caterina di età compresa fra i 18 e 36 mesi (per un massimo di 10 bambini).

La decorrenza presuntiva del servizio andrà dal 9 giugno prossimo fino al 31 maggio 2026, e comunque fino all’espletamento delle 48 settimane previste per 20 ore settimanali (da lunedì a venerdì per 4 ore giornaliere) salvo proroghe. La finalità educativa e di socializzazione del servizio si garantirà attraverso l’elaborazione, attuazione e verifica di un progetto pedagogico ed educativo che assicuri un’attenzione particolare al delicato momento dell’inserimento, alla continuità in riferimento alla frequenza dei bambini iscritti.

È richiesta la frequenza di 5 giorni a settimana. Viene inoltre richiesto alla famiglia, ove necessario, un impegno iniziale di una settimana per accompagnare l’ambientamento del bambino. Non è prevista l’erogazione del servizio di mensa e riposo. Il servizio è rivolto a 10 minori residenti a Santa Caterina che al momento della domanda hanno compiuto 18 mesi e fino al compimento dei 36 mesi di età.