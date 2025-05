Sbarca dal traghetto a Messina con 4 chili di cocaina, arrestato

Sbarca dal traghetto che opera sulla tratta Villa San Giovanni Messina con a bordo quattro chili di cocaina suddivisi in altrettanti panetti ma viene scoperto e arrestato dai carabinieri. Si tratta di un cittadino maltese che ora dovrà difendersi dall’accusa di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo era alla guida di un furgone appena sbarcato a Messina quando è stato fermato per un normale controllo: il suo atteggiamento nervoso, tuttavia, ha insospettito i militari che hanno approfondito la perquisizione del mezzo scoprendo la droga in un doppio fondo del pianale del vano di carico. Trovati anche 11.200 euro in contanti, oltre al materiale utilizzato per il confezionamento della droga. L’uomo è ora rinchiuso nel carcere di Gazzi e la droga sequestrata è stata inviata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.