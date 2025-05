Festival Internazionale degli Aquiloni: dal 21 al 25 maggio torna la magia nel cielo di San Vito lo Capo

Il cielo di San Vito lo Capo si appresta ad accogliere una nuova, straordinaria edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni, in programma dal 21 al 25 maggio 2025. Questo atteso appuntamento primaverile, ideato da Ignazio Billera e organizzato da Emporio Musica in collaborazione con Centro Media, con il sostegno del Comune di San Vito lo Capo, degli operatori turistici sanvitesi e degli sponsor, trasformerà la splendida località siciliana in un palcoscenico di creatività, colore e divertimento con circa 65 aquilonisti provenienti da tutta Italia, Francia e Malta, di cui molti per la prima volta a San Vito lo Capo; si stanno valutando altre presenze di aquilonisti stranieri.

Il Festival rappresenta uno degli eventi di punta della primavera siciliana, rendendo San Vito lo Capo un polo di attrazione culturale che vede protagonista l’aquilone, simbolo di leggerezza e libertà capace di incantare persone di ogni età.

Il pubblico potrà ammirare quotidianamente, dalle 10:00 alle 17:30, le esibizioni di volo libero sulla spiaggia, dove forme, colori e strutture innovative popoleranno il cielo creando uno spettacolo mozzafiato. Tra le attrazioni più attese, il volo notturno degli aquiloni in programma il sabato sera: un momento magico con aquiloni fluorescenti che disegnano geometrie luminose.

Fra le novità, oltre ai gonfiabili come i dinosauri già ammirati nella precedente edizione, ci si arricchisce con dei nuovi gonfiabili rappresentanti nuove figure mai viste a San Vito lo Capo.

Loris Benenati, di soli 9 anni e originario di Castellammare del Golfo, è il più giovane pilota di aquiloni acrobatici d’Italia. Dopo essersi distinto al Grande Festival di Jesolo, si sta preparando per regalare nuove ed emozionanti performance.

Il Festival non si limita solo agli spettacoli aerei, ma offre anche un ricco programma di intrattenimento serale gratuito in Piazza Santuario. Tra le attività, ci sono performance di artisti di strada, laboratori creativi per adulti e bambini per imparare a costruire aquiloni, oltre a stand commerciali che propongono prodotti locali e artigianato.

L’appuntamento è dal 21 al 25 maggio a San Vito lo Capo, per cinque giorni con il naso all’insù, tra aquiloni danzanti, performance artistiche e momenti di convivialità, in una delle località balneari più suggestive della Sicilia.

Per informazioni: www.festivalaquiloni.it