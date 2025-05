Esce in permesso dai domiciliari, fermato sulla bici con la droga nel Trapanese

Era in permesso dagli arresti domiciliari e ne ha approfittato per rifornirsi di droga. I carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato un 55enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Fermato a bordo della sua bici elettrica, l’uomo portava nel cestino porta oggetti della bici un involucro di 10 grammi di cocaina, due involucri di hashish (110 grammi)ì e numerosi involucri di marijuana (per un peso complessivo di 65 grammi). Inoltre all’interno del suo zaino c’erano due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e soldi in contanti per 310 euro in banconote di piccolo taglio. Per il 55enne sono stati nuovamente disposti gli arresti domiciliari.