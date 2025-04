Provinciali. Elezioni in Sicilia: ecco i presidenti ei Liberi Consorzi

Concluse le elezioni di secondo livello per la scelta dei sei presidenti e 68 consiglieri dei Liberi consorzi di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa. Prosegue invece lo spoglio per l’elezione dei 50 componenti del consiglio delle tre Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina. La Città Metropolitana non deve eleggere il presidente, che è di diritto il sindaco del Comune capoluogo.

TRAPANI. Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo è il nuovo presidente del Libero consorzio provinciale di Trapani. Ha avuto la meglio su Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano, sostenuto dall’intero centrodestra. Quinci guidava un progetto civico, sostenuto anche Pd, M5S, Italia Viva, Psi, il movimento Contro Corrente di Ismaele La Vardera e il movimento civico mazarese Partecipazione Politica.

AGRIGENTO. Il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino, è stato eletto presidente del Libero consorzio di Agrigento. Sostenuto dalle liste di Mpa, Forza Italia, Partito democratico e Movimento 5 stelle, ha avuto la meglio su Stefano Castellino, sindaco di Palma di Montechiaro, sostenuto da Fratelli d’Italia, Democrazia cristiana, Lega e Noi Moderati.

CALTANISSETTA. È Walter Tesauro il nuovo presidente della provincia di Caltanissetta, che ha avuto la meglio su Massimiliano Conti, arrivato secondo, e Terenziano di Stefano, giunto terzo. Walter Tesauro, sindaco di Caltanissetta, era sostenuto da FI e Mpa. Massimiliano Conti era sostenuto dal resto dei partiti e movimenti del centrodestra. Mentre Terenziano Di Stefano era espressione del centrosinistra.

ENNA. Il sindaco di Calascibetta, Piero Capizzi, ha vinto le elezioni per la presidenza del Libero consorzio di Enna. L’esponente del Centrosinistra ha battuto il suo avversario, il sindaco di Nissoria, Rosario Colianni, sostenuto dal Centrodestra.

RAGUSA. Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, sostenuta da tutto il centrodestra ad eccezione della Dc di Totò Cuffaro, che aveva un proprio candidato, ha vinto le elezioni per la presidenza del Libero consorzio di Ragusa. Secondo il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone. Terzo il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, candidato del centrosinistra.

SIRACUSA Michelangelo Giansiracusa è il nuovo presidente del Libero consorzio di Siracusa. Il sindaco di Ferla, sostenuto da Azione, Mpa, Dc, Lega e dal deputato regionale Carlo Auteri ha avuto la meglio sullo sfidante, Giuseppe Stefio, sindaco di Carlentini, esponente del Centrosinistra, sostenuto da Pd, M5S e AVS.