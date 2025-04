Ex Province. Giambona(PD): “Dati su rappresentanza femminile in politica sono sconfortanti”

“La politica in Sicilia continua a non parlare al femminile. I dati emersi dalle elezioni di secondo livello dei liberi consorzi delineano un quadro sconfortante, che evidenzia una profonda carenza di rappresentanza di genere”. Lo ha detto Mario Giambona, vicepresidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, commentando i dati delle recenti votazioni dei liberi consorzi. “Sui nove enti provinciali, soltanto uno ha visto l’elezione di una presidente donna. Ma il dato più allarmante – prosegue – riguarda la composizione dei consigli, dove la presenza femminile è desolante: a Palermo sono soltanto 2 le donne elette su 18 consiglieri, a Catania 3 su 14, a Trapani 1 su 12, a Messina 3 su 14, a Ragusa 1 su 12, a Siracusa 2 su 12, ad Agrigento 2 su 12, a Caltanissetta 1 su 12 e a Enna 3 su 12. Numeri che impongono una riflessione seria e urgente”. Per Giambona, non si tratta solo di un problema normativo. “Considerando che la preferenza di genere ha già aumentato la presenza delle donne nei consigli comunali, è inoltre necessario un cambio culturale profondo. Dobbiamo creare spazi reali per la partecipazione politica delle donne, favorendo un confronto più inclusivo che induca a un autentico rinnovamento della classe dirigente”. Il Partito Democratico, conclude il deputato regionale, “continuerà a lavorare per garantire il raggiungimento del 40% di rappresentanza femminile nelle giunte e per approvare finalmente anche in Sicilia la legge sulla doppia preferenza di genere”.