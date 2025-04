Democrazia Cristiana, il responsabile regionale del dipartimento enti locali Gentile sulle elezioni provinciali

Domenica 27 aprile avranno luogo le elezioni di secondo

livello dei Presidenti e componenti dei Liberi consorzi comunali di

Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e i

componenti delle assemblee delle Città metropolitane di Palermo, Catania

e Messina. Saranno elezioni di secondo livello e quindi saranno chiamati

a votare i sindaci e consiglieri comunali in carica delle

amministrazioni che rientrano nelle aree metropolitane (o provinciali)

di riferimento.

La Democrazia Cristiana in Sicilia ha certamente messo in campo un’ampia

rosa di candidati che sapranno distinguersi per capacità amministrative

ed inoltre sapranno coinvolgere tanti altri sindaci e consiglieri

comunali al fine di sostenere il progetto politico della Democrazia

Cristiana che si rifà ai valori della famiglia, della solidarietà,

dell’istruzione e del lavoro.

“Siamo convinti – dichiara Gianfranco Gentile, responsabile regionale

del dipartimento enti locali della democrazia cristiana -, che il

partito raggiungerà uno straordinario risultato che permetterà a

numerosi amministratori locali del partito di essere eletti e quindi di

portare avanti tematiche care ai territori. La Democrazia Cristiana

riguarda un preciso approccio politico basato sui valori fondamentali

della dignità di ogni persona e della tolleranza, e che definisce la

vocazione politica come un servizio”.