Open Arms, Germanà(Lega): “Sabato e domenica gazebo in tutte le province siciliane a sostegno di Salvini”

“Anche questo weekend, la Lega Sicilia sarà presente nelle piazze di tutte le province della regione con dei gazebo dove sarà possibile firmare a sostegno di Matteo Salvini in vista dell’udienza del processo Open Arms in agenda il prossimo 20 dicembre a Palermo. Sabato 14 e domenica 15, una grande mobilitazione per ribadire ancora una volta che difendere i confini non è un reato, ma un dovere”.

Lo dichiara il senatore siciliano e commissario regionale della Lega Nino Germanà.