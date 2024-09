Inside Out 2 da record: è il primo film d’animazione per incasso nella storia

(Adnkronos) – Ha segnato record su record da quando, a giugno, è arrivato in sala. Ora ‘Inside Out 2’ entra però ufficialmente nella storia: mai un film d’animazione prima di questo sequel aveva incassato tanto al botteghino.

Con un risultato al box office di 1.667.145.541 di dollari, guadagnati in tutto il mondo, il lungometraggio Pixar diretto da Kelsey Mann diventa il nono film più visto della storia e il primo cartoon, superando anche il remake in CGI de ‘Il re leone’, che nel 2019 era arrivato al miliardo e 662 milioni di dollari. Il film riporta il pubblico nella mente di Riley, nove anni dopo ‘Inside Out’ di Pete Docter e riflette sul tema dell’adolescenza, sui cambiamenti che ognuno a quell’età affronta e sull’importanza di abbracciare tutte le proprie emozioni senza escluderne nessuna, comprese le nuove arrivate Ansia, Invidia, Imbarazzo e Noia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)