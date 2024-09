Favignana. Controlli nell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi: sanzionate oltre quaranta imbarcazioni e salvato un gabbiano ferito

Oltre quaranta sanzioni amministrative sono state elevate nel mese di agosto dagli agenti del Nucleo marittimo della Polizia Locale di Favignana nel corso di controlli nell’Area Marina Protetta Isole Egadi. L’attività, coordinata dal comandante Libero Giuseppe Carbone e dal direttore dell’AMP Salvatore Livreri Console, si è concentrata particolarmente sui numerosi diportisti che scelgono l’arcipelago per trascorre ore di relax. Oltre cento le imbarcazioni controllate. L’attività capillare e scrupolosa ha incluso verifiche documentali che hanno portato alla contestazione di diverse violazioni amministrative. Tali misure si inseriscono in un più ampio piano di prevenzione volto a salvaguardare l’integrità dell’ambiente marino e a garantire una fruizione responsabile delle risorse naturali dell’arcipelago. Durante l’attività di controllo sono stati rinvenuti e rimossi diversi rifiuti abbandonati in mare. Oltre ai controlli ordinari, il Nucleo marittimo della Polizia Locale è intervenuto tempestivamente in un’operazione di soccorso ieri, nei pressi della località Calamoni, per salvare un gabbiano che presentava una frattura all’ala causata da un individuo a bordo di un gommone. L’uomo, temendo un possibile attacco del volatile, lo ha colpito con un oggetto contundente abbandonandolo in mare. Grazie alla prontezza dei bagnanti, l’animale è stato messo in sicurezza, permettendo l’intervento della Polizia Locale ed è stato successivamente trasferito presso il porto di Trapani, dopo aver allertato la Ripartizione Faunistica, per ricevere le cure mediche necessarie.