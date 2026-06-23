Caltanissetta. Inchiesta Timpazzo, incarico a manager Picone sarà revocato

L’assemblea dei sindaci della Srr4, società che sovraintende il ciclo rifiuti nell’area sud della provincia di Caltanissetta, ha deciso di revocare l’incarico al manager Giovanna Picone, amministratore della società Impianti Srr, che gestisce il sito di conferimento di Timpazzo a Gela (Caltanissetta), attualmente agli arresti domiciliari per l’inchiesta su presunti illeciti nella discarica.

L’assemblea dei sindaci ha dato mandato al consiglio d’amministrazione che disporrà la revoca. Il presidente del cda Gianfilippo Bancheri (sindaco di Delia) e gli altri componenti, i sindaci di Gela, Terenziano Di Stefano, e di Riesi, Salvatore Sardella, hanno preso atto di un rapporto di fiducia, con il manager, venuto meno a causa delle gravi accuse che gli muovono i pm della Dda di Caltanissetta e i carabinieri che hanno condotto l’indagine su un presunto traffico illecito di rifiuti a Timpazzo.