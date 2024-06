Nuova truffa. La Polizia Postale mette in guardia da gruppi di messaggistica che offrono denaro in cambio di lavoro online

Una nuova truffa online. E’ quella consistente nell’essere inseriti in un gruppo di messaggistica di cui non si conoscono i partecipanti e che offrono denaro per svolgere lavori online.

Si tratta di una truffa che promette facili guadagni per compiere semplici attività lavorative: seguire profili e pagine social, pubblicare commenti e like su foto e video segnalati, postare valutazioni di hotel e strutture ricettive. Segue la richiesta di piccole somme iniziali per poi esigere altri versamenti per sbloccare il pagamento del lavoro svolto, che non verrà mai liquidato.

La Polizia Postale, a fronte di questa tipologia di truffa, consiglia, per evitare di essere inseriti su gruppi indesiderati, di selezionare dalle impostazioni di privacy delle App di messaggistica istantanea, l’opzione “consenti solo ai miei contatti di aggiungermi sui gruppi”. In tal modo sarà possibile evitare brutte sorprese.